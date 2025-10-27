Ospitaletto, Quaresmini dopo il pareggio con la Pro Patria: "Punti buttati"

Non è andato giù il pareggio contro la Pro Patria al tecnico dell'Ospitaletto, Andrea Quaresmini. Queste le parole dell'allenatore nel dopopartita raccolte da TuttoC.com:

"Consapevolezza? No, semmai la consapevolezza che ci lascia questa partita è che una squadra che si vuole salvare, gare di questo tipo le vince e noi così retrocediamo. Dobbiamo avere più cattiveria nel voler portare a casa le partite e nel capire quando è il momento di farlo. La prestazione è stata buona ma per salvarci ci vuole altro. Senza nulla togliere alla Pro Patria, oggi abbiamo buttato via due punti".

SERIE C, 11ª GIORNATA

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Renate-Lecco 0-1

19' Sipos

Pro Vercelli-Pergolettese 2-0

23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro

Trento-Vicenza 1-1

23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)

Giana Erminio-Alcione Milano 1-1

28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)

Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10

*una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti