TMW Assemblea degli azionisti del Genoa: Zangrillo revocato dal Consiglio d'Amministrazione

Sì è conclusa l’assemblea degli azionisti del Genoa. Questa mattina, nella sede di Villa Rostan, i soci del club rossoblù si sono riuniti per discutere di vari argomenti del giorno partendo ovviamente dall’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 chiuso con 33 milioni di passivo ma con una riduzione del rosso complessivo che passa da 160 a 131 milioni di euro.

Revoca di Zangrillo

Un’assemblea calda, a cui i membri della stampa non sono stati ammessi per volere dei piccoli azionisti, e che ha visto anche la votazione della revoca della carica di consigliere d’amministrazione per giusta causa dell’ex numero uno Alberto Zangrillo. La delibera é passata con la maggioranza dei presenti che si è astenuta e con pochi favorevoli e altrettanti voti contrari. Il professore, ed ex presidente, ha lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni.

I membri del consiglio d’amministrazione

Confermato invece il resto del board rossoblù con in testa il presidente Dan Sucu (che sarà mercoledì sera sarà a Marassi per assistere al delicatissimo match contro la Cremonese di Davide Nicola), il CEO Andres Blazquez, il direttore generale Flavio Ricciardella fino ad arrivare agli ultimi due innesti, è già cooptati dallo scorso gennaio, Razvan Rat e Ovidiu Golea.