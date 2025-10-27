Marocchi si interroga: "Perché licenziare Tudor dopo averlo confermato e senza alternativa pronta?"

Ai microfoni di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha detto la sua in merito all'esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, col club bianconero ora impegnato nella ricerca del sostituto del croato:

"La Juventus lo ha confermato perché aveva dato certezze nell'emergenza. Poi ha avuto tempo di conoscerlo meglio e di confermarlo di nuovo... A volte servirebbe tenere la barra dritta, soprattutto se prendi decisioni del genere. E mi chiedo: perché tu nuova dirigenza hai scelto di confermare Tudor? Perché ti è piaciuto o perché non hai alternative? E oggi lo licenzi senza avere alternativa, perché? Ci sono cose che mi fanno pensare che si agisca senza guardare troppo lontano. Fare il dirigente è difficilissimo, sono quelli che scelgono gli allenatori e i calciatori e quindi la responsabilità è quasi tutta loro, poi il merito ovviamente va ai giocatori. Queste decisioni mi sembra che siano state prese senza tanta convinzione. Perché è stato esonerato Tudor? Se è stato esonerato perché non piace ad alcuni giocatori siamo in un film dell'orrore, non può succedere neanche se sei Del Piero. Altrimenti, se così fosse, le cose possono solo andare male".

Se lo aspettava dopo la Lazio?

"Non pensavo che la situazione degenerasse così in fretta sinceramente. C'erano difficoltà ed è evidente, ma nelle difficoltà lo scorso anno aveva regalato un 4 posto che sembrava sfuggire… Se gli avessero dato una rosa per lottare per lo Scudetto, essendo all'ottavo posto era giusto cacciarlo. La dirigenza della Juventus secondo me dovrebbe dare un valore alla rosa allestita per Tudor, a quel punto possiamo dire se stiamo con l'allenatore o con la società. Quando allestisci una rosa devi stare attento, se Comolli e gli altri dirigenti pensano di aver allestito una rosa pazzesca allora è giusto che abbiano cambiato e in questo caso in bocca al lupo al nuovo allenatore".