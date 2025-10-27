Lautaro litiga con Conte, Ranocchia: "Ai tempi portai i guantoni. Ma non hanno risolto tanto"

Antonio Conte e Lautaro Martinez non sono mai andati d'amore e d'accordo, anche quando entrambi erano all'Inter. La litigata tra il Toro e l'ex tecnico nerazzurro si è presa le prime pagine dei giornali all'indomani del match di Napoli, soprattutto perché non è stato un episodio che capita di vedere molto spesso su un campo da gioco a quei livelli.

Dopo un Inter-Roma infatti, al momento della sostituzione di quello che oggi è il capitano della squadra, gli animi si erano surriscaldati con insulti reciproci, per poi sfociare in un chiarimento ad Appiano Gentile la mattina seguente. Chi era presente in quella occasione è Andrea Ranocchia, che a Pressing, sui canali Mediaset racconta la scenda del finto incontro di boxe: "I guantoni li avevo portati io... All'epoca facevo boxe ogni tanto, avevo in macchina dei guantoni e allora ho avuto questa idea per stemperare la tensione tra due animi molto caldi. Però non hanno risolto tanto, devo dire".

L'ex difensore dell'Inter aggiunge: "Sono due tipi molto introversi. Quando sei in una squadra hai un unico obiettivo, poi quando le strade si dividono ognuno pensa ai propri obiettivi personali. Probabilmente è uscito qualcosa del passato, di certo non è stato bello da vedere".