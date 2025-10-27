Guido Vaciago: "Rapporti già tesi tra Comolli e Tudor. Ecco cosa chiede la Juventus a Spalletti"

Il giornalista sportivo Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato a Sky Sport per commentare l'esonero di Igor Tudor da parte della Juventus: "Mi risulta che i rapporti fossero già tesi, la conferenza stampa pre-Real Madrid credo avesse fatto sobbalzare Comolli sulla sedia davanti a Tudor. E poi Comolli non ha scelto Tudor, questo è stato il vero punto debole del loro rapporto. Lo ha quasi subito, non c'erano i tempi per fare un altro allenatore con il Mondiale per Club in arrivo. Il rapporto difficile poi è sfociato nell'esonero di oggi".

Che profilo sarebbe Spalletti per questa Juventus?

"Sicuramente è un allenatore che ha una progettualità ma è anche esperto e se la Juventus si sta orientando su di lui è perché vuole uno di spessore, con abitudine a governare le grandi squadre e le situazioni critiche, come ne ha già gestite molte nella sua carriera. L'obiettivo sarà arrivare al 4° posto e cercare di arrivare almeno agli ottavi di Champions, oltre alla Coppa Italia. Questo spetterà al prossimo allenatore della Juve, chiunque esso sia. Probabilmente con Spalletti ci sarebbe un progetto che parte realmente la prossima estate, con adesso più che altro la gestione dell'emergenza. Dovendo cogliere da subito i risultati, per non rimanere indietro in campionato e rilanciare un gruppo che si sta sfaldando nelle proprie convinzioni".

Troppo facile attribuire tutte le responsabilità al solo Tudor?

"Se ci limitiamo a dare la colpa a Tudor vediamo soltanto un terzo del problema. L'esame di coscienza alla Continassa deve essere collettivo. Sicuramente Tudor ha le sue responsabilità per la prestazione confusa a Roma e per i mancati risultati in partite più abbordabili. Tuttavia va anche detto che, tranne forse Yildiz e Bremer, la rosa della Juve attuale non contiene fuoriclasse, nonostante i 300 milioni di euro spesi tra lo scorso anno e questo, considerando poi che ci sono stati due dirigenti diversi a gestire queste campagne acquisti".