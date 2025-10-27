Salernitana, Matino: "Abbiamo un grande tifo, li vogliamo con noi fino alla fine"

Soddisfazione e consapevolezza nelle parole di Emmanuele Matino, difensore della Salernitana, dopo la vittoria nel derby contro la Casertana. Autore di una prestazione solida e generosa, il centrale granata ha commentato il successo ottenuto all’Arechi, sottolineando la reazione del gruppo dopo il ko di Catania. “Non era facile dopo la sconfitta di Catania. Abbiamo lavorato alla grande durante la settimana con l’intento di portare a casa questa partita, che era tra l’altro un derby. La Casertana è una squadra ben organizzata e lo ha dimostrato anche qui”. Matino ha sfiorato la gioia personale del gol: “Ho avuto un’occasione importante e spero di riuscire a segnare presto, ma alla fine ciò che conta è vincere, indipendentemente da chi va in rete”.

Sul piano tattico, il difensore ha evidenziato gli aspetti su cui continuare a crescere: “Dobbiamo migliorare ancora nella fase difensiva. Il gol subito nasce da un momento in cui loro tenevano di più il possesso palla e sono stati bravi a sfruttare l’occasione”. Infine, un pensiero alla classifica e al calore della Curva Sud Siberiano: “Siamo felici di essere in testa, ma non guardiamo troppo la classifica: il campionato è lungo. Ogni volta che giochiamo all’Arechi mi emoziono nel vedere una curva così calorosa. Speriamo che ci sostengano con la stessa passione fino alla fine della stagione"