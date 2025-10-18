Ospitaletto, Quaresmini: "Affrontare il Cittadella dà grandi stimoli. Gli daremo filo da torcere"

Il tecnico dell'Ospitaletto Andrea Quaresmini ha parlato in conferenza stampa del match contro il Cittadella: "Una gara complicata, come tutte le altre. Affrontare il Cittadella dà grandi stimoli, a inizio campionato erano una delle accreditate ai vertici. Siamo entrambe in salute, loro dal cambio modulo hanno inanellato prestazioni e messo dentro punti e poi hanno qualità e molta più esperienza di noi.

Ha ambizioni diversi dalle nostre, nonostante l'avvio deficitario faranno un campionato d'alta classifica rispetto a noi che giocheremo per la salvezza. Cercheremo di darle del filo da torcere come fatto con tutti, le prestazioni della squadra sono positive e il morale è alto: abbiamo tutte le componenti per fare una grande partita e ottenere un risultato positivo".