Benevento, Mignani: "Colpiti dall'umiltà di Floro Flores. Non vedo l'ora di giocare a Cosenza"

Ospite di OttoChannel l'attaccante del Benevento, Guglielmo Mignani, ha parlato del successo sul Monopoli e sull'arrivo in panchina di Antonio Floro Flores:

"Ci ha colpito molto la sua umiltà. Il mister ha giocato tantissimi anni in Serie A, ma è entrato in punta di piedi senza voler cambiare tantissime cose. È stato molto bravo ad aggiungere dei piccoli concetti che hanno permesso di far andare la partita nel migliore dei modi. Le palle inattive? Proviamo sempre a fare gol. Ci siamo riusciti a Foggia e anche adesso, merito anche di Monticciolo che studia tanto queste situazioni. Ci stiamo conoscendo meglio. Fino a poco tempo fa in attacco giocava Salvemini, il capocannoniere del girone. Giochiamo nello stesso ruolo, ma le nostre caratteristiche sono diverse. Ora sto scendendo in campo più spesso, i miei compagni impareranno a conoscermi e viceversa. Questo avviene allenandosi e giocando insieme. Ho fatto dei passi in avanti, contro il Monopoli ho giocato meglio rispetto a Foggia, ma questa volta non sono riuscito a segnare. Per un attaccante, la rete è tutto".

Spazio, poi, anche ad un pensiero sull'esonerato Gaetano Auteri: "Le scelte le fa la società, non entriamo nel merito. Non ce lo aspettavamo, ma sono decisioni del presidente. Personalmente, ringrazio Auteri perché mi ha sempre dato ampia fiducia e mi ha trattato bene. Noi non possiamo fare altro che dare sempre il massimo perché siamo professionisti".

Infine un pensiero sul prossimo avversario, il Cosenza: "Sarà una sfida difficile, non ho mai giocato a Cosenza ma non vedo l'ora di scendere in campo. Loro sono forti, ma noi non siamo da meno e faremo di tutto per conquistare i tre punti".