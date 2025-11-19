TMW
Diego Lopez: "Cellino manca al calcio italiano. Secondo me ha ancora voglia di calcio"
Nonostante l'avventura al Brescia sia finita malissimo, con la scomparsa dello storico club lombardo (salvato solo dal trasloco della Feralpisalò al 'Rigamonti'), c'è chi rimpiange Massimo Cellino.
"É un personaggio che manca al calcio italiano - ha detto Diego Lopez, tecnico uruguaiano che con il manager isolano ha lavorato sia in panchina che in campo nelle vesti di calciatore a Cagliari, all'interno della rubrica di TMW 'A Tu per Tu' -. É una vecchia volpe, bisogna aspettarsi di tutto. Secondo me ha ancora voglia di calcio”.
Maracanã live!
A Tutta C
