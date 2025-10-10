Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
La Ternana perde Edgaras Dubickas, l'attaccante lituano si era unito alla propria Nazionale per la sfida contro la Finlandia giocata nella giornata di ieri ma è rientrato in anticipo rispetto al resto del gruppo per una botta al costato. Nessuna frattura per il bomber delle Fere che sarà comunque assente nel prossimo match contro il Forlì.
Sabato alle 17.30 la sfida fra il Forlì e Ternana, gara valida per la nona giornata di Serie B. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:
GIRONE B
Venerdì 10 ottobre
Ore 20:30 - Arezzo-Gubbio
Ore 20:30 - Bra-Carpi
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Perugia-Rimini
Ore 17:30 - Forlì-Ternana
Ore 17:30 - Giudonia Montecelio-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Livorno
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli
Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso
Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5
