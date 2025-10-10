Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta

Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Oggi alle 17:34Serie B
Claudia Marrone

Settimana di sosta per il campionato di Serie B, con le varie formazioni cadette che, approfittando della pausa Nazionali, stanno perfezionandosi ulteriormente in vista poi della ripresa. Ad aprire le porte del proprio centro sportivo, quello di Petroio, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è stato l’Empoli: lunga chiacchierata con uno dei protagonisti azzurri, il difensore Matteo Lovato.

Seconda sosta nel girone di un mese, e sette giornate andate in archivio: che periodo è per l'Empoli?
"È stato un mese impegnativo quello che abbiamo trascorso, sia dal punto di vista mentale che fisico, giocare ogni tre giorni è provante, ma l'aver chiuso in bellezza ci dà un bello slancio per lavorare, ci alza il morale, ed è quello che ci serviva dopo cinque gare di alti e bassi, dove abbiamo toccato anche il picco più basso. E forse gestire le difficoltà dell'ultimo mese è stata la sfida più grande, siamo un gruppo giovane che ha meno esperienza di altri di fronte a certe situazioni, ma la risposta è stata ottimale".

Accennavi al gruppo giovane. In questi casi, quanto conta un mister come Pagliuca, che anche dell'aspetto comunicativo fa un suo punto di forza?
"Quella dell'allenatore è una figura delicata, deve esser severo ma anche seguire i singoli giocatori, e non sempre è semplice. Le difficoltà sono sempre normali, bisogna reagire e trovare soluzioni, ma come dicevo prima in un gruppo giovane non è sempre immediato".

Squadra con meno esperienza, ma pur sempre proveniente dalla A: normale quindi si creino pressioni e aspettative intorno all'Empoli. Le stesse, però, nascono forse più dall'esterno che dall'interno?
"Le pressioni positive vanno sempre bene, ed è fondamentale anche mettersele da soli, per far sì che si dia sempre quel qualcosa in più di ciò che si potrebbe, il cosiddetto 101%. La pressione deve essere quella di migliorare, di ottenere ciò per cui si lavora durante la settimana, perché solo quando si lavora bene si gestisce poi anche l'esterno, e si ottiene quello che si merita".

E cosa merita l'Empoli? Di obiettivi ne parlerete...
"L'obiettivo deve essere quello di migliorare e fare più punti possibile, oltre poi a raggiungere una certa crescita personale e di gruppo evidente, che non dire vincere sempre, perdere, pareggiare: vuol semplicemente dire dare il massimo tutti i giorni, e anche qualcosa in più, per raggiungere grandi cose. Chiudere facendo un'annata in cui questo si vede, sarà la vera vittoria".

Perché in estate hai scelto Empoli?
"L'Empoli ha la nomina di fucina di talenti, e lo è, ma non c'è solo questo. Quello che mi ha colpito è più l'idea del progetto che hanno, che valorizza i giocatori e chi ha voglia di lavorare. Qui si può crescere e migliorare sempre, in un ambiente al top".

C'è un po' di dispiacere per la mancata riconferma al Sassuolo, dopo quello che è stato fatto l'anno scorso?
"Si, è normale che dispiaccia, anche per i rapporti umani creatisi oltre il campo, ma quello che è stato fatto rimarrà per sempre, e ne sono fiero. Ora però il mio presente si chiama Empoli".

In carriera hai cambiato molte squadre, magari non sempre per tua volontà: ti piacerebbe magari fermarti per dare vita a un percorso magari di medio termine?
"Sì, ho girato molte squadre, e son state tutte esperienze formative, tutto mi è servito, ma arrivati a questo punto mi piacerebbe trovare una realtà dove consolidarmi e crescere. Chiaramente dipende poi tutto dagli obiettivi personali e da quelli del club, ma è presto per parlare di tutto ciò: pensiamo adesso a completare al meglio questo percorso in stagione".

Dalla Serie C, sei stato catapultato in A: come è stato quel momento? Il doppio salto si fa sentire.
“Dalla C alla A il salto è molto tosto, i primi due mesi li ho accusati, poi, quando iniziato a essere più simile agli altri, è arrivato il Covid che ha resettato tutto. Io venivo da una realtà strutturata per la Serie C, il Padova, ma in A lottavamo per il nono-decimo posto, e questo implicava un calcio più fisico, con uno sforzo mentale non indifferente. Ma mister Juric, come i compagni, mi hanno aiutato molto in questo senso: i primi sei mesi son stati quasi didattici, per poi fare il meglio possibile”.

In Serie B sei approdato per la prima volta l’anno scorso. Una categoria sempre più equilibrata, come la stai vedendo?
“Già dall’anno scorso ho visto che il campionato era molto equilibrato, per il Sassuolo è stato relativamente più semplice, anche se come squadra ci abbiamo messo del nostro, ma niente è mai scontato in categoria, ci sono sorprese sia in negativo che in positivo. I pronostici alla fine sono impossibile da fare, vengono sempre ribaltati, e mentre magari in Serie A ci sono quelle 8-9 squadre ingiocabili, in B c’è molto equilibrio. E i giovani possono crescere tranquillamente, sia quelli che vengono dai settori giovani che quelli che approdano dalla C”.

A proposito di Serie C, tema Under 23: non hai mai vissuto un’esperienza di Seconda Squadra, ma, da calciatori, pensi possa essere un progetto funzionale per i giovani?
“Sicuramente con le Under 23 ci si approccia al calcio vero, la Serie C è molto diversa da una Primavera, i punti valgono, c’è più competizione, giochi con pressioni, i contratti hanno un certo peso perché se retrocedi in D decadono: è un’altra situazione rispetto al calcio giovanile il mondo professionistico. E credo che possa esser funzionale per chi deve crescere”.

Innegabile però che in Italia non si sappiano aspettare i giovani: non si dà loro tempo di sbagliare per crescere, tanto che a 20 anni giocano sempre in Primavera, all’estero già i prima squadra da un paio di anni.
“Sul fatto che i giovani debbano avere il tempo di sbagliare son d’accordo, ma non è tanto un discorso di dover giocare di più quanto il fatto che un club deve rischiare qualcosa. In Italia c’è una pressione che non dà tempo di aspettare, e non tutti hanno la voglia di correre un rischio che ha conseguenze grosse: allenatori, direttori sportivi son poi i primi capri espiatori. Siamo molto figli del risultato, e la situazione è sempre molto delicata. I confini sono sottili”.

Tu sei giovane, ma alla fine non nuovo al mondo del calcio: di te, però, si sa poco. Chi è Lovato fuori dal campo?
“Quando non gioco mi piace stare con la mia famiglia, seguire in tv le mie passioni, Formula 1 e Moto GP. Tendo però a tenere forse anche troppo privata la mia vita privata, ma voglio che i riflettori siano accesi solo su quello che faccio in campo: è per quello che deve esser visto, non per il resto”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Empoli, Lovato: "Secondo tempo inaccettabile. Ma meglio uno schiaffo subito" Empoli, Lovato: "Secondo tempo inaccettabile. Ma meglio uno schiaffo subito"
Lovato: "Empoli ti stavo aspettando. Solo con l'unione del gruppo possiamo far bene"... Lovato: "Empoli ti stavo aspettando. Solo con l'unione del gruppo possiamo far bene"
Salernitana, Faggiano: "Per Lovano nessun incentivo all'esodo. Altri quattro devono... Salernitana, Faggiano: "Per Lovano nessun incentivo all'esodo. Altri quattro devono lasciare"
Altre notizie Serie B
Da Desplanches a Stankovic e Klinsmann, Lamanna fa il punto sui portieri di Serie... Da Desplanches a Stankovic e Klinsmann, Lamanna fa il punto sui portieri di Serie B
Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si... Esclusiva TMWIl salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio... Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre
Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"... TMW RadioPalermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato
Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."... Esclusiva TMWModena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."
Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"... Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Monza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il... TMWMonza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il ritmo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
4 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.1 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.2 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.3 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.4 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.5 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.6 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.7 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Immagine news Serie A n.2 Milan, serve uno sforzo con Maignan? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie B n.3 Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Vranckx: "Sassuolo perfetto per me. Con Grosso ho avuto da subito un buon feeling"
Immagine news Serie A n.3 Italia U21-Svezia U21, le formazioni ufficiali: esordio per Camarda, out Ekhator
Immagine news Serie A n.4 Rivelazione Ahanor, il primo presidente: "Su di lui c'era pure la Samp, può arrivare dove vuole"
Immagine news Serie A n.5 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Immagine news Serie A n.6 Roma, il rinforzo di gennaio arriverà in attacco. Sarà un attaccante pronto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre
Immagine news Serie B n.3 Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.5 Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."
Immagine news Serie B n.6 Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Immagine news Serie C n.3 Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Immagine news Serie C n.6 Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?