Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"

Questa mattina l’avvocato Simone Campolattano aveva inviato ai media un nota in cui annunciava di aver avuto un mandato esplorativo per l’acquisto del Rimini da parte di un possibile acquirente.

“A seguito di una prima analisi conoscitiva e a successiva call, una primaria società nel campo delle “mco”, - si legge nella nota pubblicata sull’edizione on line del Corriere Romagna - mi ha incaricato di approfondire tutte le tematiche al fine di una possibile e concreta acquisizione della Rimini Fc”.

Una manifestazione d’interesse che ha fatto molto rumore nella piazza romagnola, dove la tifoseria è da tempo in rotta con la proprietà e ne chiede l’addio con la cessione del club in altre mani, ma che è stata smentita dallo stesso Rimini con un comunicato ufficiale in cui però si parla di altre trattative in corso: “In merito alla nota diffusa dall’avvocato Simone Campolattano, relativa a un presunto interesse di acquisizione del Rimini F.C. per conto di un’altra società, il Club precisa che non è arrivata nessuna comunicazione da parte di questo gruppo. Il Rimini F.C. conferma che sono già in corso delle trattative per la cessione delle quote societarie, condotte con la massima serietà e nel pieno rispetto della riservatezza. La proprietà ha piena consapevolezza della situazione e idee chiare sul proprio futuro, con l’obiettivo di affidare il Club a una realtà solida e strutturata, in grado di garantire continuità, stabilità e prospettive di crescita alla città e ai suoi tifosi”.