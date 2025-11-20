Virtus Verona, Mastour: "Felice di essere tornato a disposizione. Gol? L'importante è vincere"

Nella giornata di oggi l’attaccante Hachim Mastour ha parlato in conferenza stampa del suo rientro in gruppo e della voglia di dimostrare le sue qualità con la maglia della Virtus Verona: “Sono felice di essere tornato a disposizione del mister Fresco e di aver giocato sabato scorso. Cosa darei per segnare un gol? L’importante è che vinca la Virtus, indipendentemente dal marcatore. – prosegue l’ex Milan e Reggina - Le difficoltà ci devono spronare e far crescere; siamo un gruppo giovane, con qualità, che deve pensare a far bene in settimana e dare il massimo in campo”.

In conferenza era presente anche l’allenatore Gigi Fresco che si è soffermato anche sulla gara contro la Triestina: “Mastour è finalmente recuperato e sta lavorando bene, sta prendendo il ritmo. Inoltre ha una grande tecnica ed è un giocatore che può aiutarci”.

Spazio poi alla sfida di campionato: “Arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato la prestazione, cosa che ci capita raramente. Certo è che le assenze di tutti i giocatori offensivi che stiamo avendo non ci aiutano, siamo una squadra tecnica che in alcuni casi soffre le squadre più agonistiche. – prosegue Fresco come riporta Tuttoc.com - Abbiamo analizzato le ultime sfide, dobbiamo comunque stare tranquilli e soprattutto essere mentalmente più applicati. La Triestina è una squadra forte con un grande allenatore, ma noi dobbiamo dare il massimo, concentrati”.