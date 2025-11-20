Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Trapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume

© foto di Giorgio Sanseverino
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:11Serie C
Tommaso Maschio
fonte Trapani.it

La società FC Trapani 1905 comunica che Luigi Volume è il nuovo direttore dell’area tecnica granata. Il neo dirigente, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo con Salernitana, Ternana, Taranto, Matera, Brindisi e Martina Franca, si insedierà già da questa sera.

«Ritengo l’inserimento di Luigi Volume determinante per il raggiungimento dei nostri obbiettivi. – ha dichiarato il presidente Valerio Antonini - Una figura come la sua porterà una ventata di novità e programmazione determinate nel prosieguo del nostro futuro. L’ho scelto personalmente ed a lui ho dato carta bianca. Contestualmente – prosegue Antonini – voglio ringraziare per il lavoro svolto Peppino Pavone, persona squisita. Trapani sarà sempre casa sua».

Entusiasta il nuovo direttore dell’area tecnica. Queste le sue prime parole: «Ringrazio il presidente Antonini per la fiducia», ha affermato Volume. «Assumo un ruolo delicato pieno di responsabilità, ma convinto di poter raggiungere, con la mia esperienza, in una società ben lontana da quel Trapani contro il quale giocai tanti anni fa, gli obbiettivi prefissati mettendomi a disposizione sin da subito in una grande piazza. Forza Trapani!»

