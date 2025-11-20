Renica: "Non credo il Napoli dia fastidio al nord. Infortuni? Vorrei capire perché"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare anche della Nazionale: "L’Italia non può sottovalutare nessuno. Ci sono una serie di fattori che hanno portato la nazionale fuori dagli ultimi due Mondiali. Ho visto un’Italia spesso distratta e giocare sottotono, come se questa maglia pesasse molto".

Che ne pensa dei troppi guai fisici per il Napoli di Conte?

"Il problema degli infortuni nel Napoli è peggiorato. C’è un problema evidente che io non vedo affrontato cercando di farci capire a tutti noi cosa sta succedendo. Chi ama questa squadra vorrebbe capire se questa problematica può derivare dai metodi di lavoro in allenamento. La tipologia di infortuni è grave, e inoltre ce ne sono tanti. Un numero di infortuni fuori dalla media. Qualche problema c’è sicuramente, bisogna individuarlo. Il Napoli non era abituato al doppio impegno, e Conte ha sempre fatto fatica a gestire le coppe europee. Certe dichiarazioni nei confronti del gruppo sono un po’ pesanti".

Il silenzio di Conte alla vigilia che significa?

"Fa parte del suo personaggio. Io non credo che il Napoli oggi dia fastidio al nord. Forse questo accadeva ai tempi nostri, ma non più oggi".