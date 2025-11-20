Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"

“Il mio arrivo a Cesena è coinciso anche con un mio cambio di mentalità, perché dopo aver passato degli anni difficili, a oggi faccio sicuramente più attenzione alle piccole cose”. Il laterale Gianluca Frabotta parla così dei suoi primi mesi nella piazza romagnola.

“Molte volte nelle giornate in cui sono più felice oppure mi diverto ci faccio più caso. Mi trovo qua a Cesena, mi alleno con un gruppo sano e fatto di bravi ragazzi, tra i quali c'è anche il mio migliore amico e tante volte mi soffermo a riflettere su questa cosa a fine allenamento. - prosegue il classe '99 come si legge sul sito del club - È importante rendersene conto e farci caso: secondo me, quando una persona è felice e sta veramente bene, deve averne piena consapevolezza e deve godersi pienamente il momento".