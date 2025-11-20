Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"

Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 19:04Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto l'ex Direttore Sportivo del Campobasso Sergio Filipponi, che in apertura ha detto la sua su quello che è il torneo di terza serie: "Mi tengo aggiornato soprattutto su quello che è il Girone B della C, però mi piace capire anche le dinamiche degli altri due gironi. La Serie C è un campionato molto affascinante, con allenatori che propongono un calcio innovativo, giovani che escono dalle Primavere o qualcuno che arriva dalla Serie D e riesce a imporsi. Possono diventare sorprese e portare valore tecnico al calcio italiano. È un campionato che seguo con grande interesse: mi piace il calore del Girone C, la tecnica e la tattica de'A e quel mix di agonismo e qualità del B. Diciamo così: la C è davvero completa".

Rimane però un campionato ancora troppo sottovalutato. Andrebbe invece riconsiderato, perché è da lì che il calcio italiano potrebbe ripartire visto l'evidente momento storico di difficoltà.
"Penso proprio di sì. Però dobbiamo finanziarla la C, dobbiamo aiutare presidenti e società a sostenerla. Diciamo sempre le stesse cose, ma se dall’alto non vengono prese iniziative virtuose, diventa tutto più difficile. Noi in Italia viviamo di calcio: alla fine si trova sempre il presidente che ama questo sport. Però la Serie C deve essere sostenuta con più forza. È un campionato che ti forma, soprattutto per i ragazzi che escono dalla Primavera, perché è li che capisci cosa significa entrare nel mondo del lavoro: trovi calciatori che hanno famiglia, allenatori e direttori che vivono di calcio, e devi cambiare mentalità velocemente. La differenza è tutta lì: quando acquisisci la mentalità giusta, tutto diventa più semplice".

Andiamo invece nella direzione opposta, si vuole alzare l’età della Primavera per far giocare i ragazzi: sarebbe un grande passo indietro.
"Io penso che nemmeno chi l’ha proposta, questa cosa, la comprenda davvero. Andiamo indietro di cent’anni. Io toglierei anche gli under in Serie D e in Eccellenza: statisticamente non hanno portato vantaggi. Non capisco l’innalzamento dell’età, quando l’esperienza fa la differenza. Un ragazzo con grandi aspettative viene catapultato in un calcio “sporco”, soprattutto nei gironi più tosti, e questo lo forma: prima avviene il passaggio, prima c’è la crescita. Lo stesso vale per gli under in D: è una scelta che non paga. Finito l’under, tanti ragazzi si ritrovano senza prospettive. Io spero che qualcuno capisca che qui si parla del futuro del calcio italiano. Basta vedere la Nazionale".

Ed è proprio lì il discorso: rischiamo di non andare al Mondiale per la terza volta. È vero che forse l’avversario non è dei più proibitivi, ma c’è un playoff e niente è scontato.
"Esatto. Le partite vanno giocate: c’è la fortuna, l’arbitro, la sfortuna, gli infortuni. Tutte le partite sono difficili. Non dobbiamo più pensare 'siamo italiani', perché se non ti evolvi e non ti innovi diventa tutto più complicato. Con la globalizzazione è tutto più appiattito: le informazioni ce l’hanno tutti. Noi lo diciamo perché vogliamo che il movimento cresca: dobbiamo esserne orgogliosi. Abbiamo vinto tanti Mondiali, non uno solo. Però oggi conta più il business del sentimento, e la stiamo pagando: sentivo che quasi il 70% dei calciatori di Serie A è straniero. Non è una scusa, perché tanti sono forti, ma vedo un abbandono dei ragazzi italiani nei settori giovanili. Non hanno più amore per questo sport. Dobbiamo farli innamorare di nuovo: come? Partendo dal basso. Con nuovi stimoli e con allenatori e società competenti, che facciano amare il calcio. Questa è la verità".

Forse avere allenatori giovani, quindi con un minor gap generazionale, potrebbe essere più produttivo?
"La domanda è pertinente, ma l’essere giovane non dipende dall’età. La parola chiave è competenza. Dobbiamo mettere gente competente e investire. Anche un allenatore di 65-70 anni può essere valido. Il segreto è la competenza. Altri Paesi ci hanno copiato, oppure hanno investito: nazioni che un tempo non contavano ora puntano su qualità e competenza. È questo il segreto, non l’età".

In chiusura, cosa pensa della riforma Zola, sempre restando in tema giovani e strutture?
"La Serie A dovrebbe aiutare le Leghe più basse: sarebbe un modo per sostenere i club con meno risorse. Senza soldi come fai a costruire campi sintetici, foresterie, assumere figure qualificate? Nel calcio oggi ci sono figure che 30 anni fa non esistevano: match analyst, psicologi… e sono costi che una società deve sostenere. Senza budget adeguati si finisce nel sistema delle raccomandazioni o del risparmio. E così non si ottengono risultati importanti".

Articoli correlati
Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa" Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Filipponi: "Campobasso esperienza incredibile, che salto dalla D. Ora cerco un nuovo... Filipponi: "Campobasso esperienza incredibile, che salto dalla D. Ora cerco un nuovo progetto"
Campobasso, l'esonero di Filipponi un fulmine a ciel sereno: con Mignemi nuovo corso... Campobasso, l'esonero di Filipponi un fulmine a ciel sereno: con Mignemi nuovo corso
Altre notizie Serie C
Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in... Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"
Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"... TMW RadioFilipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Team Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni TMWTeam Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni
Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella... Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella
Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"... Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"
Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo" Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Potenza, Di Bari: "Serve recupero mentale. Salernitana forte ma non saremo vittime"... Potenza, Di Bari: "Serve recupero mentale. Salernitana forte ma non saremo vittime"
Arezzo, frattura allo zigomo per Mawuli: il centrocampista non dovrà però operarsi.... Arezzo, frattura allo zigomo per Mawuli: il centrocampista non dovrà però operarsi. La nota
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.1 Leao: "Allegri mi chiede di essere libero. Con lui sono felice perché sento la sua fiducia"
Immagine top news n.2 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.3 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.5 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.6 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.7 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo pronti"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana
Immagine news Serie A n.3 Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"
Immagine news Serie A n.4 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine news Serie A n.5 E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di meglio"
Immagine news Serie A n.6 Zortea: "Bologna è uno scatto di carriera. Non sento il peso dei gol dell'anno scorso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.2 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Immagine news Serie B n.3 Gomez: "Non sono venuto qui a passeggiare, voglio portare il Padova in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 “La vera forza è Rispettare", Padova e Venezia unite contro la violenza contro le donne
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Pescara, i convocati di Aquilani: Frosinini e Seha a disposizione. In 6 fuori
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni
Immagine news Serie C n.4 Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…