Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
C'era anche il presidente Luigi De Laurentiis ad assistere al penultimo allenamento del Bari in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone. Lo riferisce il sito del club pugliese nel report sulla seduta odierna a cui erano assenti i soli Pereiro e Darboe alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici. Questo il comunicato:
"Penultima seduta di lavoro per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Frosinone guidato da mister Alvini in programma sul terreno del San Nicola a partire dalle ore 19:30 di sabato 22 novembre.
Dopo un prologo in sala video questo pomeriggio i biancorossi si sono allenati sul terreno del centro SKF di Modugno alla presenza del Presidente Luigi De Laurentiis. Apertura dei lavori dedicata a mobilità articolare e riscaldamento tecnico ad intensità crescente, quindi esercitazioni tattiche a tutto campo incentrate sullo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Tabella di lavoro differenziato per Pereiro a causa di un fastidio muscolare, palestra e fisioterapia per Darboe.
Per domani è in programma una seduta di rifinitura mattutina".