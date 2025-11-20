Women’s Europa Cup, non solo l’Inter. Eliminate anche Ajax e PSV Eindhoven

Si sono conclusi quest’oggi gli ottavi di finale di Women’s Europa Cup con diverse eliminazioni eccellenti. Oltre all’Inter infatti anche Ajax e PSV Eindhoven salutano la competizione perdendo rispettivamente da Hammarby ed Eintracht Francoforte. Due le gare finite ai tempi supplementari con Braidablik e Sporting CP che alla fine staccano il biglietto per i quarti di finale che si giocheranno a metà febbraio.

Women’s Europa Cup

Ritorno degli ottavi di finale

Mercoledì 19 novembre

Fortuna Hjorring-Breidablik 2-4 (dts)

Mura-Nordsjælland 0-4

Young Boys-Sparta Praga 0-4

INTER -Hacken 0-0

Austria Vienna- Anderlecht 2-1

Sporting CP-Glasgow City 3-1 (dts)

Giovedì 20 novembre

Eintracht Frankfurt-PSV Eindhoven 3-1

Hammarby- Ajax 3-1

Andata ottavi di finale

Ajax-Hammarby 1-3

Glasgow City FC-Sporting CP 1-1

Anderlecht-Austria Vienna 0-1

Sparta Praga-Young Boys 0-3

Hacken FF-INTER 1-0

Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1

Nordsjælland-Mura 1-0

PSV Eindhoven-Eintracht Frankfurt 1-2

Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)

1: Sparta Praga - Austria Wien

2: Sporting CP - Hammarby

3: Eintracht Frankfurt - Nordsjælland

4: Häcken-Breidablik

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)

1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2

2: Vincente quarto di finale 3 - Winner quarter-final 4

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2