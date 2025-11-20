Women’s Europa Cup, non solo l’Inter. Eliminate anche Ajax e PSV Eindhoven
Si sono conclusi quest’oggi gli ottavi di finale di Women’s Europa Cup con diverse eliminazioni eccellenti. Oltre all’Inter infatti anche Ajax e PSV Eindhoven salutano la competizione perdendo rispettivamente da Hammarby ed Eintracht Francoforte. Due le gare finite ai tempi supplementari con Braidablik e Sporting CP che alla fine staccano il biglietto per i quarti di finale che si giocheranno a metà febbraio.
Women’s Europa Cup
Ritorno degli ottavi di finale
Mercoledì 19 novembre
Fortuna Hjorring-Breidablik 2-4 (dts)
Mura-Nordsjælland 0-4
Young Boys-Sparta Praga 0-4
INTER -Hacken 0-0
Austria Vienna- Anderlecht 2-1
Sporting CP-Glasgow City 3-1 (dts)
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt-PSV Eindhoven 3-1
Hammarby- Ajax 3-1
Andata ottavi di finale
Ajax-Hammarby 1-3
Glasgow City FC-Sporting CP 1-1
Anderlecht-Austria Vienna 0-1
Sparta Praga-Young Boys 0-3
Hacken FF-INTER 1-0
Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1
Nordsjælland-Mura 1-0
PSV Eindhoven-Eintracht Frankfurt 1-2
Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Sparta Praga - Austria Wien
2: Sporting CP - Hammarby
3: Eintracht Frankfurt - Nordsjælland
4: Häcken-Breidablik
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
2: Vincente quarto di finale 3 - Winner quarter-final 4
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2