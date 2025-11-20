Modena, Sottil: "Mi piacerebbe rigiocare il derby. Quella sconfitta è dura da digerire"

Il tecnico del Modena Andrea Sottil nel corso della serata organizzata dal Panathlon Club Modena ha parlato del momento della squadra e del suo rapporto con il gruppo: "Ho la fortuna di allenare ragazzi straordinari, la squadra interpreta il mio calcio con logica e attenzione. Il gruppo è di spessore, non manca la passione e soprattutto il duro lavoro. - prosegue Sottil - Questa maglia li emoziona e loro sanno come emozionare la gente".

Il tecnico poi si sofferma anche sulla piazza emiliana elogiando il colore che trasmette alla squadra: "Qui c’è un popolo che ti riempie di orgoglio. Vincere e portare al Braglia 12.000 persone per noi è motivo di grande felicità. - continua ancora il tecnico come riporta l'edizione on line della Gazzetta di Modena - Sono stato accolto in questa terra di eccellenze, che hanno ottenuto tutto col lavoro quotidiano. Anche per questo mi trovo bene".

Infine Sottil si sofferma sul derby rispondendo a chi gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto rigiocarlo: "Certo, la sconfitta è stata dura da digerire. Anche se il risultato che più mi ha fatto soffrire è stato quello con l’Avellino in casa.”