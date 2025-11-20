Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 11 giornate
La classifica dei portieri che hanno tenuto la propria porta imbattuta, bonus +1 al fantacalcio:
Provedel (Lazio): 6 clean sheet
Svilar (Roma): 6 clean sheet
Butez (Como): 5 clean sheet
Sommer (Inter): 4 clean sheet
Di Gregorio (Juventus): 4 clean sheet
Falcone (Lecce): 4 clean sheet
Maignan (Milan): 4 clean sheet
Semper (Pisa): 4 clean sheet
Skorupski (Bologna): 3 clean sheet
Audero (Cremonese): 3 clean sheet
Suzuki (Parma): 3 clean sheet
Muric (Sassuolo): 3 clean sheet
Montipò (Verona): 3 clean sheet
Carnesecchi (Atalanta): 2 clean sheet
Caprile (Cagliari): 2 clean sheet
De Gea (Fiorentina): 2 clean sheet
Leali (Genoa): 2 clean sheet
Terracciano (Milan): 2 clean sheet
Meret, Milinkovic-Savic (Napoli): 2 clean sheet
Israel, Paleari (Torino): 2 clean sheet
Pessina, Ravaglia (Bologna): 1 clean sheet
Martinez (Inter): 1 clean sheet
Okoye, Sava (Udinese): 1 clean sheet
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30