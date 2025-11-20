La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL

Continua a faticare la Roma fuori dai confini nazionali. Questa sera la squadra di mister Rossettini infatti non è andata oltre il pareggio in casa del Leuven nonostante il vantaggio firmato da Viens dopo meno di venti minuti. Nella ripresa arriva però il rigore di Conijenberg che pareggia i conti. Per le giallorosse l'unica consolazione è non essere più ultime in classifica vista l'ennesima sconfitta del PSG in casa contro il Bayern Monaco. Nella giornata odierna è inoltre arrivato il largo successo dell'Atletico Madrid in casa del Twente e il pareggio per 1-1 fra Chelsea e Barcellona.

Di seguito risultati, marcatrici e classifica:

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

Giovedì 20 novembre

Twente-Atletico Madrid 0-4

29’ Sarriegi, 41’ Bartel, 67’ Jensen, 85’ Iannuzzi

Chelsea- Barcellona 1-1

16’ Carpenter (C), 24’ Pajor (B)

OH Leuven-Roma 1-1

18’ Viens (R), 71’ rig. Conijenberg (L)

Paris Saint Germain-Bayern Monaco 1-3

16’ Karchaoui (P), 17’ Dallmann (B), 34’ Tanikawa (B), 89’ Damnjanovic (B)

Già giocate

Juventus-Lione 3-3

12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' rig. Renard (L)

Wolfsburg-Manchester United 5-2

14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)

Arsenal-Real Madrid 2-1

43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)

Paris FC-Benfica 2-0

43' Mendy, 62' Garbino

Valerenga-St. Polten 2-2

11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' rig. Klein (S)

Classifica

Lione 10

Barcellona 10

Wolfsburg 9

Bayern Monaco 9

Manchester United 9

Chelsea 8

Real Madrid 7

Juventus 7

Atletico Madrid 6

Arsenal 6

Paris FC 5

OH Leuven 5

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

St. Polten 1

Roma 1

Paris Saint-Germain 0