Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LECCE, CORVINO: "TIAGO GABRIEL PIACE A TANTI, NON SOLO ALLA JUVE. MA PER QUEST'ANNO RESTA QUI". PARMA, ECCO GUAITA. LAZIO, IL CLUB POTREBBE RINNOVARE IL CONTRATTO A BASIC. IL TECNICO DEL SUNDERLAND AMMETTE: "IO E GUENDOUZI SIAMO IN CONTATTO". LA FIORENTINA PENSA A MANDAS PER L'ESTATE. AMBROSINO SALUTERÀ IL NAPOLI A GENNAIO. TORINO, IN ARRIVO IL PROLUNGAMENTO DI MARIPAN

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato di Tiago Gabriel a Tuttosport: "Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".

Secondo Il Messaggero, venerdì scorso, nel vertice andato in scena tra Lotito, Fabiani e Sarri, si è parlato anche dei rinnovi ed è stato stabilito che la Lazio proverà a convincere Basic a prolungare il proprio contratto, con abbassamento dell'ingaggio ma spalmato su più anni.

Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli a gennaio. Dopo questi primi mesi con Antonio Conte - e il rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku - ecco che il centravanti ex Under21 potrà salutare in prestito. Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse, così come alcune società in Bundesliga. Nelle ultime settimane, del resto, Ambrosino ha cambiato agenzia che ne detiene i diritti, affidandosi alla M.A.R.A.T. Football Management di Mario Giuffredi.

Dopo il portiere Paleari, per il quale nelle scorse settimane il Torino aveva esercitato la clausola per il rinnovo di un anno, uno dei prossimi granata a prolungare il proprio contratto con la società sarà invece Guillermo Maripan. Il cileno - sottolinea Tuttosport - ha convinto Urbano Cairo e Davide Vagnati a prolungare il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Il Parma ha scelto il suo portiere. Vicente Guaita è atterrato da pochi minuti in Italia e arriverà in città, al De La Ville tra le 17.30 e le 18. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW domani mattina alle 8 svolgerà le visite mediche al Gemini per poi firmare il suo contratto con il club ducale e mettersi a disposizione del tecnico Cuesta andando a sostituire Zion Suzuki che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, visto che si parla anche di un possibile periodo di stop più lungo.

Oltre a Wolverhampton e Getafe, per Christos Mandas della Lazio si sarebbero informate anche West Ham e Bournemouth, con quest'ultimi che gradirebbero acquistare anche Mario Gila. Differente invece la situazione in vista della prossima estate perché pure la Fiorentina si è fatta avanti.

Negli ultimi mesi, intanto, in Inghilterra sono emerse numerose voci che parlavano di un forte interesse di diversi club per Matteo Guendouzi della Lazio. Tra questi, il Sunderland: la squadra rivelazione, al quarto posto in Premier League, potrebbe anche farci un pensierino visto il legame tra mister Regis Le Bris e il giocatore di 26 anni instaurato ai tempi del Lorient. Interrogato sull’argomento in conferenza stampa, l’allenatore dei Black Cats ha ammesso: "È troppo presto per parlare del prossimo mercato. Abbiamo ancora dei contatti con alcuni giocatori, Matteo è uno di loro perché ho lavorato con lui al Lorient". E ha aggiunto: "Siamo ancora in contatto, ma al momento non c’è nulla, è troppo presto. Abbiamo un centrocampo molto forte, vedremo", ha dichiarato con un sorriso finale. Come per voler aprire le porte ad una reunion con Guendouzi.

LIVERPOOL, DIALOGHI CON IL BOURNEMOUTH PER SEMENYO: LA RICHIESTA È ALTISSIMA. MULLER CONFERMA: "RESTO IN MLS ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE". ARSENAL, VICINO L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI SAKA. FERNANDINHO DÀ L'ADDIO AL CALCIO GIOCATO. DI MARIA: "IO E PAREDES ALLENEREMO ROSARIO CENTRAL E BOCA JUNIORS, È TUTTO DECISO"

Nonostante storicamente il Liverpool sia piuttosto restio a concludere degli acquisti a gennaio tuttavia, secondo le notizie che arrivano dall'Inghilterra, la dirigenza dei Reds condurrà dei colloqui preliminari con il Bournemouth questo fine settimana per l'ingaggio di Antoine Semenyo. Si tratta, al momento, di un dialogo puramente esplorativo, ma il Liverpool è seriamente interessato ad acquistare il venticinquenne. A facilitare la trattativa potrebbe essere il direttore sportivo del club del Merseyside Richard Hughes, che ha avuto un ruolo chiave nell'acquisto di Semenyo dal Bristol City al Bournemouth per la modica cifra di 10,5 milioni di sterline nel 2023, continui ad essere un grande ammiratore di Semenyo. Tuttavia, la richiesta Bournemouth è altissima: i Cherries valuterebbero infatti offerte soltanto superiori ai 75 milioni di sterline. Anche perché Semenyo ha firmato un nuovo contratto quinquennale fino al 2030 con il Bournemouth proprio durante la scorsa estate.

Thomas Muller continuerà la sua avventura in terra canadese l'anno prossimo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Kicker il fuoriclasse tedesco ha confermato di voler proseguire in MLS con i Vancouver Whitecaps: "Sì, attacco completo", ha risposto con una battuta a precisa domanda sulla prossima stagione.

L'Arsenal si porta avanti nella contrattazione per il rinnovo di contratto di Bukayo Saka. Secondo quanto riporta l'emittente francese RMC Sport, siamo giunti alla fase finale per trovare l'accordo nel prolungamento del rapporto con i Gunners. L'ala inglese, che ha segnato tre gol in sei presenze in Premier League in questa stagione, ha ancora due anni di contratto con la squadra nella quale è cresciuto e con cui si è consacrato nel grande calcio. Dalla Francia arrivano notizie sul fatto che le negoziazioni sono in corso, ma entrambe le parti sono fiduciose di poter concludere un accordo su una proroga fino al 30 giugno 2030, quindi aggiungendo altri tre anni.

Ve lo ricordate Fernando Luiz Roza? Meglio noto come Fernandinho, l'ex Manchester City ha 5 Premier League nella sua bacheca personale, insieme a 6 Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield e una Coppa UEFA con la maglia degli sky blues e oggi a 40 anni ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore.

Un Rosario Central eletto migliore squadra dell’anno ed eletto campione 2025 della Liga Professional, merito anche di Angel Di Maria tornato a casa. Ma all'età di 37 anni l'esterno offensivo argentino ha trovato il coraggio di parlare, di recente, di aver già riflettuto concretamente su quale strada imboccare una volta appesi gli scarpini al chiodo: "È già tutto deciso. Alleneremo una volta il Central e una volta il Boca. Se ci riusciremo…". Non al singolare, ma al plurale, perché parla anche per... Leandro Paredes.