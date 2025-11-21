Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembreTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00Serie A
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LECCE, CORVINO: "TIAGO GABRIEL PIACE A TANTI, NON SOLO ALLA JUVE. MA PER QUEST'ANNO RESTA QUI". PARMA, ECCO GUAITA. LAZIO, IL CLUB POTREBBE RINNOVARE IL CONTRATTO A BASIC. IL TECNICO DEL SUNDERLAND AMMETTE: "IO E GUENDOUZI SIAMO IN CONTATTO". LA FIORENTINA PENSA A MANDAS PER L'ESTATE. AMBROSINO SALUTERÀ IL NAPOLI A GENNAIO. TORINO, IN ARRIVO IL PROLUNGAMENTO DI MARIPAN

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato di Tiago Gabriel a Tuttosport: "Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".

Secondo Il Messaggero, venerdì scorso, nel vertice andato in scena tra Lotito, Fabiani e Sarri, si è parlato anche dei rinnovi ed è stato stabilito che la Lazio proverà a convincere Basic a prolungare il proprio contratto, con abbassamento dell'ingaggio ma spalmato su più anni.

Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli a gennaio. Dopo questi primi mesi con Antonio Conte - e il rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku - ecco che il centravanti ex Under21 potrà salutare in prestito. Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse, così come alcune società in Bundesliga. Nelle ultime settimane, del resto, Ambrosino ha cambiato agenzia che ne detiene i diritti, affidandosi alla M.A.R.A.T. Football Management di Mario Giuffredi.

Dopo il portiere Paleari, per il quale nelle scorse settimane il Torino aveva esercitato la clausola per il rinnovo di un anno, uno dei prossimi granata a prolungare il proprio contratto con la società sarà invece Guillermo Maripan. Il cileno - sottolinea Tuttosport - ha convinto Urbano Cairo e Davide Vagnati a prolungare il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Il Parma ha scelto il suo portiere. Vicente Guaita è atterrato da pochi minuti in Italia e arriverà in città, al De La Ville tra le 17.30 e le 18. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW domani mattina alle 8 svolgerà le visite mediche al Gemini per poi firmare il suo contratto con il club ducale e mettersi a disposizione del tecnico Cuesta andando a sostituire Zion Suzuki che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, visto che si parla anche di un possibile periodo di stop più lungo.

Oltre a Wolverhampton e Getafe, per Christos Mandas della Lazio si sarebbero informate anche West Ham e Bournemouth, con quest'ultimi che gradirebbero acquistare anche Mario Gila. Differente invece la situazione in vista della prossima estate perché pure la Fiorentina si è fatta avanti.

Negli ultimi mesi, intanto, in Inghilterra sono emerse numerose voci che parlavano di un forte interesse di diversi club per Matteo Guendouzi della Lazio. Tra questi, il Sunderland: la squadra rivelazione, al quarto posto in Premier League, potrebbe anche farci un pensierino visto il legame tra mister Regis Le Bris e il giocatore di 26 anni instaurato ai tempi del Lorient. Interrogato sull’argomento in conferenza stampa, l’allenatore dei Black Cats ha ammesso: "È troppo presto per parlare del prossimo mercato. Abbiamo ancora dei contatti con alcuni giocatori, Matteo è uno di loro perché ho lavorato con lui al Lorient". E ha aggiunto: "Siamo ancora in contatto, ma al momento non c’è nulla, è troppo presto. Abbiamo un centrocampo molto forte, vedremo", ha dichiarato con un sorriso finale. Come per voler aprire le porte ad una reunion con Guendouzi.

LIVERPOOL, DIALOGHI CON IL BOURNEMOUTH PER SEMENYO: LA RICHIESTA È ALTISSIMA. MULLER CONFERMA: "RESTO IN MLS ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE". ARSENAL, VICINO L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI SAKA. FERNANDINHO DÀ L'ADDIO AL CALCIO GIOCATO. DI MARIA: "IO E PAREDES ALLENEREMO ROSARIO CENTRAL E BOCA JUNIORS, È TUTTO DECISO"

Nonostante storicamente il Liverpool sia piuttosto restio a concludere degli acquisti a gennaio tuttavia, secondo le notizie che arrivano dall'Inghilterra, la dirigenza dei Reds condurrà dei colloqui preliminari con il Bournemouth questo fine settimana per l'ingaggio di Antoine Semenyo. Si tratta, al momento, di un dialogo puramente esplorativo, ma il Liverpool è seriamente interessato ad acquistare il venticinquenne. A facilitare la trattativa potrebbe essere il direttore sportivo del club del Merseyside Richard Hughes, che ha avuto un ruolo chiave nell'acquisto di Semenyo dal Bristol City al Bournemouth per la modica cifra di 10,5 milioni di sterline nel 2023, continui ad essere un grande ammiratore di Semenyo. Tuttavia, la richiesta Bournemouth è altissima: i Cherries valuterebbero infatti offerte soltanto superiori ai 75 milioni di sterline. Anche perché Semenyo ha firmato un nuovo contratto quinquennale fino al 2030 con il Bournemouth proprio durante la scorsa estate.

Thomas Muller continuerà la sua avventura in terra canadese l'anno prossimo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Kicker il fuoriclasse tedesco ha confermato di voler proseguire in MLS con i Vancouver Whitecaps: "Sì, attacco completo", ha risposto con una battuta a precisa domanda sulla prossima stagione.

L'Arsenal si porta avanti nella contrattazione per il rinnovo di contratto di Bukayo Saka. Secondo quanto riporta l'emittente francese RMC Sport, siamo giunti alla fase finale per trovare l'accordo nel prolungamento del rapporto con i Gunners. L'ala inglese, che ha segnato tre gol in sei presenze in Premier League in questa stagione, ha ancora due anni di contratto con la squadra nella quale è cresciuto e con cui si è consacrato nel grande calcio. Dalla Francia arrivano notizie sul fatto che le negoziazioni sono in corso, ma entrambe le parti sono fiduciose di poter concludere un accordo su una proroga fino al 30 giugno 2030, quindi aggiungendo altri tre anni.

Ve lo ricordate Fernando Luiz Roza? Meglio noto come Fernandinho, l'ex Manchester City ha 5 Premier League nella sua bacheca personale, insieme a 6 Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield e una Coppa UEFA con la maglia degli sky blues e oggi a 40 anni ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore.

Un Rosario Central eletto migliore squadra dell’anno ed eletto campione 2025 della Liga Professional, merito anche di Angel Di Maria tornato a casa. Ma all'età di 37 anni l'esterno offensivo argentino ha trovato il coraggio di parlare, di recente, di aver già riflettuto concretamente su quale strada imboccare una volta appesi gli scarpini al chiodo: "È già tutto deciso. Alleneremo una volta il Central e una volta il Boca. Se ci riusciremo…". Non al singolare, ma al plurale, perché parla anche per... Leandro Paredes.

Articoli correlati
...con Roberto Breda ...con Roberto Breda
Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia... Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia e Galles
Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A... Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere... TMWAlessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
Simonelli: "I giovani si sentono arrivati presto. A 18 anni non devono comprare una... TMWSimonelli: "I giovani si sentono arrivati presto. A 18 anni non devono comprare una Ferrari"
Udinese, Kabasele: "Ora siamo più uniti. Un peccato aver perso Kristensen per infortunio"... Udinese, Kabasele: "Ora siamo più uniti. Un peccato aver perso Kristensen per infortunio"
Moggi: "Marotta e Ausilio straordinari. Fiorentina? Ingiusto le colpe ricadano su... TMWMoggi: "Marotta e Ausilio straordinari. Fiorentina? Ingiusto le colpe ricadano su Pradè"
Renica: "Non credo il Napoli dia fastidio al nord. Infortuni? Vorrei capire perché"... Renica: "Non credo il Napoli dia fastidio al nord. Infortuni? Vorrei capire perché"
Abbiati: "Io e Maignan diversi. Derby? Allegri perfetto per il Milan, ho massima... Abbiati: "Io e Maignan diversi. Derby? Allegri perfetto per il Milan, ho massima fiducia"
"Osimhen può essere venduto in ogni momento": Galatasaray, il presidente spiazza... "Osimhen può essere venduto in ogni momento": Galatasaray, il presidente spiazza tutti
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
2 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
3 Mané a un passo dallo United: "Nel 2015 mi chiamò Van Gaal". Poi anche il Tottenham
4 21 novembre 2011, Antonio Cassano torna a Milanello dopo l'intervento al cuore
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia e Galles
Immagine top news n.1 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.2 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.3 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.4 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.5 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
Immagine news Serie A n.2 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
Immagine news Serie A n.3 Simonelli: "I giovani si sentono arrivati presto. A 18 anni non devono comprare una Ferrari"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Kabasele: "Ora siamo più uniti. Un peccato aver perso Kristensen per infortunio"
Immagine news Serie A n.5 Moggi: "Marotta e Ausilio straordinari. Fiorentina? Ingiusto le colpe ricadano su Pradè"
Immagine news Serie A n.6 Renica: "Non credo il Napoli dia fastidio al nord. Infortuni? Vorrei capire perché"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Rivetti: "Il Braglia deve diventare un fortino. Come il Filadelfia per il Grande Torino"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara, i convocati di Gorgone: Capellini ce la fa, Tsadjout e Okwonkwo no
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Mi piacerebbe rigiocare il derby. Quella sconfitta è dura da digerire"
Immagine news Serie B n.5 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.6 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Immagine news Serie C n.2 Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Immagine news Serie C n.3 Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, Mastour: "Felice di essere tornato a disposizione. Gol? L'importante è vincere"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, blindato il difensore Maestrelli: il centrale firma fino al 2028 con le Fere
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Girelli: "Sarà bellissimo giocare contro gli USA. Finale Euro? Dolorosa vederla in tv"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, non solo l’Inter. Eliminate anche Ajax e PSV Eindhoven
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…