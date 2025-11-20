TMW Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città

Il Parma ha accolto il suo nuovo portiere, Vicente Guaita. Il classe 1987 spagnolo, come raccolto da TMW, è arrivato all’Hotel De La Ville di Parma poco prima delle ore 18.00. Domattina svolgerà le visite mediche allo Studio Gemini alle ore 8.00. Guaita andrà a sostituire Zion Suzuki, che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, visto che si parla anche di un possibile periodo di stop più lungo.

Buone notizie dall'infermeria.

Per il resto i gialloblù proseguono la preparazione in vista della sfida contro l'Hellas Verona al Bentegodi con Oristanio, Ondrejka ed Estevez lavorano per provare ad essere a disposizione per la gara con la quale il Parma riprenderà il campionato dopo la sosta per gli impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo.

Problemi per Ndiaye.

Le brutte notizie arrivano da Ndiaye: il calciatore ha riportato un principio di pubalgia da approfondire con esami e visite specialistici. Conto l'Hellas Verona non sarà a disposizione di Cuesta e la speranza dell'allenatore è che il problema possa risolversi nel minor tempo possibile.