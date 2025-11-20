Italia, Girelli: "Sarà bellissimo giocare contro gli USA. Finale Euro? Dolorosa vederla in tv"

La centravanti e capitana dell'Italia Cristiana Girelli ha parlato nel corso dello speciale intitolato ‘Oltre l’Europeo’ realizzato dalla FIGC e visibile su Vivoazzurro.it dell'entusiasmo generato dall'ultimo Europeo, in cui le Azzurre arrivano a un passo dalla finalissima, e di come abbiano vissuto la finale Inghilterra-Spagna: "Credo e sono convinta che si possa migliorare ancora tanto nella gestione dei momenti, stiamo mettendo un mattoncino in più per la nostra casa che sarà davvero bella. Quando siamo tornate dalla Svizzera c'è stato un grande vuoto e aver visto la finale in televisione è stato doloroso. - spiega la numero dieci - Abbiamo versato tante lacrime, ma è rimasta la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande e aver condiviso momenti indimenticabili. So che tanta gente in semifinale tifava per noi, anche molti inglesi".

Girelli poi parla del presente con la doppia sfida agli USA - - il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1.00 italiana e diretta su Rai 2) – che chiuderà così il 2025 azzurro e completando il percorso d’avvicinamento alle qualificazioni al Mondiale del 2027 che prenderanno il via a marzo.

“Ora è bello che tante squadre vogliano sfidarci in amichevoli, per noi è fondamentale per crescere ulteriormente. Contro gli Stati Uniti non ho mai giocato, sarà la prima volta è sarà bellissimo. Li il calcio femminile è molto riconosciuto, sarà meraviglioso. Giocare amichevoli con la Nazionale è impossibile, sono tutte gare importanti e si scende in campo sempre per vincere”.