Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"

Si è svolta oggi, presso la prestigiosa Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia, la nuova tappa di City Club, il progetto di Lega Pro dedicato al dialogo tra amministrazioni locali e società sportive per promuovere modelli innovativi di sviluppo territoriale, rigenerazione urbana e coesione sociale attraverso lo sport.

Nel corso dell’incontro, oltre al presidente della terza serie Matteo Marani e il sindaco di Trento Franco Ianeselli, è intervenuto anche il presidente del Trento Mauro Giacca che faceva gli onori di casa e ha parlato del progetto del nuovo stadio: “La presentazione del progetto per l’area di San Vincenzo è un segnale significativo, dopo cinque anni di Serie C, durante i quali le esigenze di un club professionistico, ed in particolare del settore giovanile in forte crescita, sono cambiate, è necessario ripensare e individuare delle infrastrutture adeguate e funzionali. Con questo progetto il Trentino dimostra ancora una volta di credere nel mondo dello sport.

Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio che va oltre il solo campo sportivo: significa migliorare la qualità infrastrutturale del territorio, favorire una progettualità di lungo periodo, attrarre eventi e iniziative. In questo senso, gli spazi pensati per San Vincenzo possono rispondere non solo alle necessità della prima squadra e del nostro vivaio, ma anche a quelle dell’intero movimento calcistico provinciale”.