Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"

Il tecnico della Roma Luca Rossettini dopo il pareggio in casa del Leuven nella quarta giornata di Women's Champions League è intervenuto ai canali ufficiali del club rammaricandosi per non essere riuscito a trovare la prima vittoria in Europa nonostante il vantaggio iniziale: "Dispiace, dispiace tanto per come è arrivato questo pareggio dopo le tante occasioni create. Arrivare al 70', dopo una partita del genere, soltanto per 1-0, è una nostra responsabilità e dobbiamo assumercela, - prosegue l'allenatore giallorosso - poi subire un rigore per come è stato concesso è un grande dispiacere. Da questo punto di vista non siamo fortunate".

Il gioco c'è, le occasioni vengono create, cosa manca per trasformare la mole di lavoro prodotta in gol?

"Manca la fame, la cattiveria sotto porta. Arriviamo alla conclusione, ma dobbiamo trovare questa cattiveria, questa fame. Anche nell'ultima partita di campionato contro la Lazio la partita è stata tirata fino alla fine, nonostante avessimo creato tanto. Dobbiamo crescere, lavorare con più coesione e più cattiveria".

Per la prossima partita a Como dovrete recuperare energie dopo una partita così faticosa

"Ci lecchiamo le ferite dopo questa gara, poi da domani prepareremo la sfida contro il Como, importantissima per il campionato. Smaltiremo la delusione e guarderemo avanti".