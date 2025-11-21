Mané a un passo dallo United: "Nel 2015 mi chiamò Van Gaal". Poi anche il Tottenham

Un invito speciale dalla leggenda del Manchester United, Rio Ferdinand. Sadio Mané non ha potuto rifiutare ed è diventato ospite speciale nel podcast 'Rio Meet', ma la conversazione ha toccato i più diversi momenti della carriera dell'esterno offensivo senegalese. Quando il fuoriclasse africano ha ricordato il periodo in Premier League, dove ha vinto 6 trofei con il Liverpool (Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club).

Il 33enne però ha svelato un retroscena di mercato. E ha raccontato di essere stato vicino a trasferirsi al Manchester United nel 2015, quando giocava nel Southampton, anche se l'affare non andò in porto: "Mister Van Gaal mi chiamò direttamente e disse: ‘Voglio che tu venga al Manchester United.’ Parlai con il mio agente e in quel momento la mia domanda era semplice: ‘Se hanno Depay, Rooney, Di María e Van Persie… dove andrei a giocare?’”, ha ricordato.

"Feci questa domanda perché volevo giocare", ha aggiunto Mané. "Lui mi disse che avrei avuto delle opportunità se mi fossi allenato bene, ma non ne ero convinto. All’epoca ero giovane e ancora un po’ incostante al Southampton. Avevo bisogno di giocare tutte le settimane per crescere e lo United aveva troppi grandi giocatori". Van Gaal non è stato l'unico allenatore con cui ha avuto una conversazione circa un possibile trasferimento, perché avvenne anche con Pochettino al Tottenham: "La sua conversazione mi convinse di più, ma alla fine non accadde nulla e nel 2016 Jurgen Klopp venne a prendermi".