Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"

Intervistato da SeiTV il portiere Luigi Sepe ha parlato del suo passato alla maglia della Salernitana soffermandosi soprattutto su quanto successo dopo la retrocessione dalla Serie A: “Il calcio te lo dà e te lo toglie. Me lo tengo per me cosa è successo, ma eravamo una squadra forte. Sono stati però due anni pessimi dopo, e non si può dare la colpa a una o due persone: è colpa di tutti e soprattutto di noi giocatori. – prosegue Sepe guardando allo scorso play out - Tutto inspiegabile. Parliamo però del nulla, perché abbiamo perso: la Salernitana è in C e la Sampdoria in B. Possiamo dare la colpa a tutti, ma dobbiamo fare anche mea culpa. Inutile tornare indietro e cercare colpevoli".

Spazio poi all’addio, con rescissione, con il club campano arrivato in estate: “Era giusto così per il nuovo corso. Ero l’unico della vecchia guardia. Il direttore mi ha chiesto di dargli una mano in quel momento: gliela darei sempre. Il direttore e il presidente sono persone eccezionali. – prosegue Sepe come riporta Tuttosalernitana.com - Spero che il ds riesca a portare la Salernitana dove merita. Nessuno meritava quello che è accaduto: società, giocatori e tifosi. La squadra dell’anno scorso doveva andare ai play off, ma ora purtroppo parliamo d’altro".

Infine uno sguardo al presente dei granata: “Dove può arrivare la Salernitana? Se la giocherà fino alla fine perché ha uomini di valore e giocatori forti. Poi deve andare tutto nel verso giusto. Se tutto va come deve andare, lotterà fino alla fine per tornare dove merita".