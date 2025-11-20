Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale

Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il MondialeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Altre Notizie
TMWRadio Redazione

L'Italia pesca l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Nell'eventuale finale invece una tra Galles e Bosnia. Ed ecco come hanno commentato la notizia gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Siamo stati sfortunati con la finale eventuale in trasferta. Come ritmo le britanniche potrebbero avere qualcosa di più rispetto all'Italia. E ora si deve scegliere anche la sede opportuna della semifinale, e visti i precedenti...Dobbiamo andare al Mondiale ma in finale spero la Bosnia più del Galles. Non vedo perché non dovremmo battere l'Irlanda del Nord. Al 51% andiamo al Mondiale".

Pino Capua: "Non so come sta l'Irlanda del Nord, ma dobbiamo stare attenti a tutti. Dobbiamo andare al Mondiale per forza, Gattuso segua i calciatori ora da qui al primo appuntamento dei playoff. Sarà fondamentale la condizione atletica, per questo Gattuso non deve farsi sfuggire nulla, a costo di seguirli giorno per giorno nei vari ritiri. Non si può sbagliare nulla. Per l'Italia sono le partite della storia".

Paolo Paganini: "Sono molto dubbioso. Sarà determinante come ci arriva l'Italia dal punto di vista atletico a marzo. L'Irlanda del Nord corre, pressa, quindi sarà importante la condizione atletica, al di là delle scelte qualitative. Anche il Galles, stessa storia. Io dico per ora 50-50 per il Mondiale. L'Italia deve prendere coscienza che siamo di nuovo ai playoff e in una situazione non perfetta come motivazioni. L'aria è cambiata, ci vuole grande umiltà e voglia di lottare".

Alessandro Iori: "Sarà bene affrontare i playoff step by step, senza ansia ma anche complessi di superiorità. Il playoff per noi era probabile, la qualificazione va sudata ormai e il playoff non è un dramma, vista la situazione del nostro calcio. Credo che l'Italia abbia chance, è la più forte di quel gruppo ma dipenderà dalle condizioni fisiche dei giocatori".

Fabrizio Romondini: "Io credo che in questo momento la Nazionale abbia la priorità. Darei un'importanza maggiore all'Italia, perché dobbiamo andare ai Mondaili e dobbiamo essere tutti un po' piu patriottici. I club devono essere più propensi allo spostare la giornata di campionato. Ad ogni modo il nostro calcio sta diventando qualcosa di incredibile, c'è una paura pazzesca, ci stiamo preoccupando dell'Irlanda del Nord e del Galles. Per carità, il calcio è cresciuto ovunque, ma stiamo perdendo i principi della nostra cultura calcistica. Ciò che mi dispiace è che anche uno come Gattuso sia stato avvolto dal sistema. Non sembra essere quello degli abbiamo conosciuto, anche come allenatore di club".

Arturo Di Napoli: "Anticipare il 30esimo turno per aiutarci? Credo ci voglia del buonsenso. Mancare il Mondiale per la terza volta di fila non è possibile. La Nazionale deve andarci. Certo, se abbiamo paura dell'Irlanda del Nord, va tutto a farsi benedire. Dobbiamo credere in questi ragazzi e tutti i club devono dare una mano".

Andrea Cocchi: "Se vogliamo aiutare la Nazionale, dobbiamo saltare una giornata. Ma avendo i calendari intasati c'è poco da inventarsi. Ma si deve fare di tutto per aiutare l'Italia, che è stata comunque aiutata dal sorteggi. Siamo superiori ma attenzione, l'Irlanda del Nord qui si chiuderà. Non credo sia un'impresa così titanica far slittare una giornata. Ad oggi penso che al 70% possiamo andare al Mondiale".

Michelangelo Rampulla: "Ovvio che darei una mano alla Nazionale, anche perchè dovessimo mancare anche questo Mondiale sarebbe la terza volta di fila. Per noi mancare due Mondiali è stato gravissimo, una terza sarebbe deleterio. Ogni possibile aiuto per la Nazionale è da fare. In queste partite poi non esiste stanchezza, fisica e mentale, c'è solo la voglia di giocarle certe sfide. E' una partita talmente importante che sparisce tutto, dolori, malanni...".

Daniele Amerini: "Per una questione di preparazione della partita credo sia giusto trovare anche una soluzione per prepararla con più tempo, ma questi giocatori non staccano quasi mai e li farei arrivare il più tranquilli possibile. Non caricherei di troppe pressioni la sfida. Il sorteggio è andato bene, se non batti queste squadre è giusto che tu non vada al Mondiale".

Robert Acquafresca: "Credo che sia anche bello magari anticipare un turno o fermarci, per invertire la rotta presa. Non credo che cambi qualcosa se si ferma. Almeno possiamo dire di aver fatto tutto il possibile per passare".

Ricky Buscaglia: "E' un passaggio chiave per tutto il movimento. Se perdiamo il terzo Mondiale di fila è un dramma economico per il nostro calcio. Si deve fare di tutto, il sorteggio è stato quasi il migliore possibile comunque, vedendo le altre". 

Michele Borrelli: "Non ci è andata bene, perché era importante giocare in casa la finale. In Galles o in Bosnia non siamo stra-favoriti come nella prima. Aiutare l'Italia? Ci dovevamo pensare prima, invece ci pensiamo sempre nell'emergenza. A partire dal campionato a 18 squadre e con più slot liberi...".

Massimo Brambati: "A me la prima cosa che mi viene in mente è come ci siamo ridotti? Siamo diventati quasi lo zimbello del Mondo. Abbiamo vinto 4 mondiali, siamo arrivati ad essere quello che ho visto contro la Norvegia, siamo almeno un paio di categorie sotto a loro ora. E' una Federazione la loro che è cresciuta e dobbiamo capire come sono cresciuti loro e noi come siamo involuti. Nella nostra U21 praticamente oggi faccio fatica a conoscere i giocatori. E non mi sembra che giochino titolari fissi in Serie A. Non è solo una questione di dire che è colpa degli stranieri che giocano nel nostro campionato. Non credo sia una questione di generazione ma di sistema e di riforme mai fatte. Ci siamo inguaiati da soli. A me dispiace per Gattuso, perché non è la colpa dei ct, come Spalletti e Mancini quando non andò al Mondiale. C'è qualcosa di molto più grave sotto".

Articoli correlati
Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu" Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni" Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni"
Paganini: "Playoff Mondiale, sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo" Paganini: "Playoff Mondiale, sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo"
Altre notizie Altre Notizie
Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale TMW RadioItalia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Arbitri, Zappi: "Stupito dalla notifica della chiusura delle indagini su di me" Arbitri, Zappi: "Stupito dalla notifica della chiusura delle indagini su di me"
Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu" TMW RadioBrambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni" TMW RadioAcquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni"
TMW Magazine n.164 - Santi e Peccatori: il nuovo numero è online TMW Magazine n.164 - Santi e Peccatori: il nuovo numero è online
Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima di Napoli-Atalanta Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima di Napoli-Atalanta
Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."... TMW RadioGianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Leuven-Roma Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Leuven-Roma
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, ecco il nuovo portiere: Guaita è atterrato in Italia. Domani le visite
Immagine top news n.1 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.2 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.4 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.5 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
Immagine top news n.6 L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marotta: "Esposito predestinato, sia emulato dai più piccoli. Adeyemi? Ora non parlo di mercato"
Immagine news Serie A n.2 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine news Serie A n.3 Il Parma accoglie il dopo-Suzuki, Rovella si opera e Gimenez è in dubbio: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Taibi: "Fiorentina, situazione paradossale: vedevo i viola tra le prime 4 in classifica"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Gomez: "Non sono venuto qui a passeggiare, voglio portare il Padova in Serie A"
Immagine news Serie B n.2 “La vera forza è Rispettare", Padova e Venezia unite contro la violenza contro le donne
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara, i convocati di Aquilani: Frosinini e Seha a disposizione. In 6 fuori
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani: "Pescara partita trappola, niente per scontato. Rammarico Empoli"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Da 20 anni non battiamo la Reggiana al 'Dei Marmi'. Invertiamo la tendenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Di Bari: "Serve recupero mentale. Salernitana forte ma non saremo vittime"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, frattura allo zigomo per Mawuli: il centrocampista non dovrà però operarsi. La nota
Immagine news Serie C n.6 Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…