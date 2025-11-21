Udinese, Kabasele: "Ora siamo più uniti. Un peccato aver perso Kristensen per infortunio"

Anche Christian Kabasele, difensore e leader dell'Udinese, era presente all'inaugurazione del Family Lounge all'interno del Bluenergy Stadium e ha parlato ai microfoni di Telefriuli per descrivere il nuovo ambiente che li accoglierà: "Sono qui da tre anni ed è la prima volta che abbiamo questo spazio per noi e per rimanere qui tra gli allenamenti e dopo le partite, quindi è una bella iniziativa della società".

Che bilancio fa della stagione?

"Come gruppo siamo più uniti dell'anno scorso, i risultati hanno aiutato tanto. Siamo più di una squadra: siamo una famiglia che guarda nella stessa direzione per fare una grande stagione".

La prossima gara sarà contro il Bologna.

"Sarà una partita difficile, il Bologna è una grande squadra, ma davanti ai nostri tifosi possiamo battere chiunque. Dobbiamo essere pronti a fare una grande partita".

L'infortunio di Kristensen ha fatto sì che trovasse più spazio.

"Il calcio diventa più facile giocando tante partite di fila e così ho preso il ritmo. Sono contento del mio lavoro, ma questo è solo l'inizio. Devo continuare a lavorare così per aiutare la squadra a fare una una grande stagione. È un peccato per la squadra aver perso Thomas, perché ha un grande potenziale e aveva iniziato bene la stagione. Ma, come ho detto prima, siamo una squadra, siamo una famiglia, e se qualcuno non è pronto a giocare, ci sarà un altro giocatore pronto al suo posto".