21 novembre 2011, Antonio Cassano torna a Milanello dopo l'intervento al cuore

Il 21 novembre del 2011 Antonio Cassano torna a Milanello dopo un intervento al cuore. Al ritorno dalla trasferta di Roma, l'attaccante barese si era sentito male all'aeroporto di Milano, prontamente soccorso. Al suo ritorno nel centro sportivo si abbraccia con Seedorf e Gattuso, poi rilascia le sue prime parole dopo l'intervento. “Che bello, mi sento come il primo giorno di scuola, quando ritrovavo i miei compagni di classe dopo la pausa estiva”.

La società, nei giorni precedenti, aveva spiegato qual era stato il problema. "Ac Milan, in base ai rapporti medici del Policlinico di Milano, comunica che Antonio Cassano ha manifestato una sofferenza cerebrale su base ischemica. Gli esami strumentali e neuroradiologici hanno richiesto 72 ore per il loro svolgimento ed hanno evidenziato la sofferenza di un'area cerebrale circoscritta che non ha determinato deficit neurologici persistenti".

"La causa è stata identificata nella presenza di un forame ovale pervio cardiaco interatriale, evidenziabile solo con sofisticati esami specialistici. La tempestività della terapia instaurata ha permesso un rapido recupero e miglioramento delle condizioni cliniche che sono buone. Il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a un piccolo intervento di cardiologia interventistica (chiusura del forame ovale), i tempi di recupero per il ritorno all'attività agonistica saranno meglio definiti dopo l'intervento, ma verosimilmente saranno di qualche mese". Ritornerà in campo ad aprile 2012, salvo poi giocare (molto bene) l'Europeo ed essere ceduto all'Inter nel corso dell'estate, non senza qualche veleno in coda.