Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"

A Casarano in questo avvio di stagione brilla la stella di un attaccante come Cosimo Chiricò, autore di 10 gol e sei assist in 15 presenze stagionali, che si sta rivelando uno dei giocatori più determinanti di tutta la Serie C. Intervistato dall’edizione on line della Gazzetta il classe ‘91 ha parlato del suo momento, di quello della squadra e di un sogno nel cassetto: “Sapevo di stare bene mentalmente e fisicamente, ma questi numeri sorprendono anche me. Tornando a casa ho trovato il mio equilibrio mentale e familiare, credo che sia questa la cosa che mi sta dando la forza di fare determinati numeri. - prosegue Chiricò – Come squadra sapevamo di affrontare un girone molto difficile, forse il più complicato degli ultimi 15 anni, e quando siamo partiti in ritiro eravamo consapevoli di essere una buona squadra”.

“Il segreto è il gruppo, siamo uniti e questo ci permette di fare il nostro meglio in ogni partita. - prosegue l’esperto attaccante – Siamo partiti a rilento, ma da grande squadra abbiamo reagito subito. Poi forse ci siamo rilassati e sono arrivare quattro sconfitte che non ci aspettavamo”.

Infine un passaggio sulla sua carriera: “Ho giocato un po' in Serie B, ma non ho mai esordito in Serie A. Mi piacerebbe fare anche solo due minuti per poterlo raccontare ai miei figlio. Però ho 34 anni e non dico sia impossibile, ma sicuramente difficile. - conclude Chiricò - Spero un giorno di poter festeggiare la B con il Casarano".