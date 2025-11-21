Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia e Galles

L'Italia nelle scorse ore ha conosciuto quali ostacoli la separano dalla possibilità di tornare a giocare un Mondiale dopo ormai oltre un decennio di assenza dal massimo palcoscenico del globo per quanto riguarda le selezioni nazionali.

Sarà l'Irlanda del Nord la prima avversaria dell'Italia nella semifinale dei playoff che darà l'accesso al Mondiale del 2026, in programma per il prossimo 26 marzo, che si svolgerà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Nell'eventuale finale la nostra Nazionale affronterà invece la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. La partita non verrà giocata in Italia ma in casa di una delle due avversarie degli azzurri, come sancito dal sorteggio.

Sono arrivate subito anche le dichiarazioni a commento di Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale, per ora, non può naturalmente guardare oltre al primo ostacolo, l'Irlanda del Nord. Ha detto il selezionatore: "Bisogna commentare solo la partita contro l'Irlanda del Nord, dove ci giochiamo tutto. Poi vedremo, ci sarebbero due ambienti totalmente diversi. Ma per il momento non ne parliamo. Una squadra che sicuramente è alla nostra portata, ce la giochiamo in una partita secca. Sono molto forti fisicamente e giocano sulle seconde palle tantissimo. Servirà una grande partita ma ce la possiamo giocare. Dipende solo dall'Italia? Sì ma pensiamo solo alla prima partita. Sappiamo che squadre sono Galles e Bosnia, i primi avrebbero uno stadio che spinge molto mentre nel secondo caso giocheremo in stadi non all'avanguardia. Pensiamo alla semifinale, poi vedremo".