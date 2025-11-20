Catanzaro-Pescara, i convocati di Gorgone: Capellini ce la fa, Tsadjout e Okwonkwo no

"Su Tsadjout devo essere certo che mentalmente sia tranquillo, ho bisogno di calciatori che stiano bene al 100%. Se vedo che non ha ancora la convinzione o il timore di ricadere non lo rischio. Capellini e Okwonwko soffrono di un affaticamento muscolare, Il primo va valutato, mentre il secondo non verrà con noi. Letizia? Può fare bene il difensore centrale, non so se già da Catanzaro. Gravillon fisicamente sta bene, lo avevo già allenato ad Ascoli e per me ha potenzialità importanti: deve essere più tranquillo in alcune gestioni”. Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato così in conferenza stampa facendo il punto sulle condizioni della rosa.

Per la sfida di domani a Catanzaro saranno assenti Merola, Olzer, Okwonkwo, Tsadjout, Kraja e Pellacani, mentre è presente Capellini. Questo l’elenco completo:

Portieri: Desplanches, Profeta, Saio

Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Corazza, Oliveri, Giannini, Corbo, Gravillon

Centrocampisti: Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi

Attaccanti: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Sgarbi, Vinciguerra