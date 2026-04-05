Cremonese-Bologna 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin (85’ Floriani), Maleh, Grassi (46’ Bondo), Vandeputte (46’ Thorsby, 53’ Payero); Bonazzoli, Djuric (46’ Okereke). A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Baschirotto, Faye N., Ceccherini, Faye M., Folino. Allenatore: Giampaolo
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario (82’ Zortea), Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro (82’ Pobega); po'Bernardeschi (61’ Orsolini), Sohm (78’ Ferguson), Rowe (78’ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Castaldo. Allenatore: Italiano
Arbitro: Abisso
Marcatori: 3’ Joao Mario (B), 16’ Rowe (B), 91’ Bonazzoli (C)
Ammoniti: Maleh (C), Ravaglia (B), Payero (C), Ferguson (B)
Espulsi: Maleh (C), Ferguson (B)
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