Oggi in TV, Pasqua con la Serie A: stasera Inter-Roma
Pasqua con la Serie A, tre gare in programma: alla 15.00 Cremonese-Bologna, alle 18.00 Pisa-Torino e alle 20.45 il big match Inter-Roma. In TV sarà possibile assistere anche alle gare di Serie B e alle migliori sfide dei maggiori campionati europei.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 5 aprile.
13.30 Schalke 04-Karlsruher (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO
14.00 Getafe-Athletic (Liga) - DAZN
15.00 Cremonese-Bologna (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Angers-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
15.30 Union Berlino-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
16.15 Valencia-Celta (Liga) - DAZN
17.15 Frosinone-Padova (Serie B) - DAZN
17.30 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
17.30 West Ham-Leeds (FA Cup) - DAZN,HBO MAX, DISCOVERY+
18.00 Pisa-Torino (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.30 Oviedo-Siviglia (Liga) - DAZN
19.30 Palermo-Avellino (Serie B) - DAZN
20.45 Inter-Roma (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Monaco-Marsiglia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Alaves-Osasuna (Liga) - DAZN
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.