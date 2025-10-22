PSV-Napoli 6-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Psv (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski (1' st Obispo), Salah-Eddine (39' st Dest); Saibari (43' st Wanner), Mauro Junior, Veerman; Man, Til (39' st Pepi), Perisic (39' st Driouech). Allenatore: Bosz
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema (12' st Juan Jesus), Buongiorno, Spinazzola (12' st Gutierrez); Gilmour (12' st Lang); Politano (28' st Neres), Anguissa, De Bruyne (39' st Elmas), McTominay; Lucca. Allenatore: Conte
Arbitro: Siebert
Marcatori: 31', 41' st McTominay (N), 35' aut. Buongiorno (P), 38' Saibari (P), 9' st, 35' st Man (P), 42' st Pepi (P), 44' st Driouech (P)
Ammoniti: Gasiorowski (P), Veerman (P), Spinazzola (N)
Espulsi: Lucca (N)
