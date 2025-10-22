Union Saint-Gilloise-Inter 0-4: il tabellino della gara
Ecco dì seguito il tabellino della gara:
Union Saint-Gilloise (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane (39' st Schoofs), Rasmussen (16' st Giger), Van De Perre, Niang (30' st Patris); Ait El Hadj (16' st Florucz), David (16' st Rodriguez). A disp.: Chambaere, Barry, Guilherme Smith, Boufal, Sykes. All.: Hubert
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (14' st Dimarco); Dumfries (32' st Luis Henrique), Frattesi, Calhanoglu (14' st Sucic), Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (14' st Bonny), Esposito. A disp.: J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji. All.: Chivu
Arbitro: Nyberg (Svezia)
Marcatori: 41' Dumfries (I), 46' pt Lautaro Martinez (I), 8' st rig. Calhanoglu (I), 31' st Esposito (I)
Ammoniti: De Vrij (I)
