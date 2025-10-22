Dopo 6 anni all'Atalanta, Vorlicky ora è allo Slavia Praga: "Ma commenterò il match in tv"

Lukas Vorlicky non sfiderà oggi il suo passato. Dopo aver trascorso 6 anni dal 2018 al 2024 alla Dea, l'esterno offensivo è passato allo Slavia Praga, ma è fuori dalla lista UEFA e quindi guarderà la gara in tv: "Non solo - spiega a La Gazzetta dello Sport - farò il commentatore in studio a Praga prima e dopo la gara".

Il 23enne ha spiegato che quello tra febbraio e marzo 2023, quando ha collezionato 3 presenze con l'Atalanta, è stato il periodo più bello della sua vita, nel quale credeva di vivere un sogno. Dopo 4 operazioni in 5 anni, ora si sente come nuovo: "Ho imparato a gestire il dolore e sono cresciuto, sono più forte dentro".

Quando gli viene chiesto se gli piacerebbe tornare a Bergamo, il classe 2002 risponde in maniera diplomatica, spiegando di essere in un top club ceco e di voler vivere il presente. In ogni caso però si sente pronto pure per un'esperienza in Italia: "Posso confrontarmi con la Serie A. Mi fa piacere ricordare che l'Atalanta mi è stata vicina, ricordo come Luca Percassi mi ha supportato". Infine indica un calciatore che potrebbe creare problemi alla squadra di Ivan Juric: "Occhio a Cham".