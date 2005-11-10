Bayern Monaco, ci siamo! Trovata l'intesa per il rinnovo di Harry Kane fino al 2029
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Andrea Piras
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15.10.2026 18:11Calcio estero
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Harry Kane e il Bayern Monaco. Una storia destinata a proseguire. L’attaccante inglese, preziosissimo per la formazione bavarese, sarebbe andato in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il club biancorosso però ha deciso di puntare forte sul classe 1993 e blindarlo per i prossimi due anni. Come riporta Sky Sports UK, è stata trovata l’intesa per il prolungamento del contratto del centravanti fino a giugno 2029.
Otto reti in nove partita quest'anno
Scontato rimarcare l’importanza di un giocatore come Kane per la formazione di Vincent Kompany. Soltanto nella stagione in corso il rendimento parla infatti di praticamente un gol per partita. Sono infatti 9 i match disputati fra le varie competizioni con otto reti segnate e quattro assist.
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