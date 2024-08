Ufficiale Dovbyk è della Roma, il Girona non lo dimenticherà: "Fondamentale per i successi ottenuti"

È tutto vero: Artem Dovbyk ha lasciato la Spagna e il Girona. Il centravanti ucraino classe 1997 ha firmato ufficialmente un nuovo contratto con la Roma, l'annuncio è arrivato qualche ora fa dal club giallorosso ed è stato seguito a ruota dal saluto del club biancorosso.

Il comunicato d'addio. "Il Girona FC e l'AS Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Artem Dovbyk. Il 27enne attaccante ucraino lascia Montilivi dopo una stagione storica in cui è stato capocannoniere del campionato con 24 gol e 10 assist in 39 partite.

Dovbyk è arrivato a Girona la scorsa estate dall'SC Dnipro-1. Fino a quel momento, la sua carriera si era svolta per lo più in Ucraina, anche se ha avuto un periodo in Danimarca e una breve esperienza in Moldavia.

Il club desidera ringraziare Artem Dovbyk per l'impegno, il duro lavoro e la dedizione profusi durante la stagione in cui è stato con noi. Le sue prestazioni e il suo impegno sono stati fondamentali per i successi che abbiamo ottenuto insieme.

Buona fortuna Artem!".

Adesso per Dovbyk c'è un nuovo Paese, un nuovo campionato e una nuova sfida da azzannare. Daniele De Rossi ha il suo centravanti da grandi numeri, con Soulé e Dybala potenziale trio d'attacco che potrebbe incutere timore nelle rivali di Serie A.