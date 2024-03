Ufficiale Il Liverpool blinda uno dei suoi gioielli: contratto a lungo termine per Danns

Dopo gli esordi contro il Luton Town in Premier League il mese scorso, la finale di Carabao Cup a Wembley e la doppietta contro il Southampton contro in FA Cup sotto la Kop per il giovane attaccante del Liverpool Jayden Danns arriva il rinnovo di contratto con il club inglese.

Il classe 2006 infatti ha firmato un contratto a lungo termine, i cui dettagli non sono stati resi noti, con la società in cui è cresciuto fino al debutto con la formazione del tecnico tedesco.