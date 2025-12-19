L'Eintracht Francoforte pesca un gioiellino giapponese. Ecco il 18enne Kumashiro

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:11
Gaetano Mocciaro

L'Eintracht Francoforte rende noto l'acquisto di un giocatore per gennaio. Si tratta del giapponese Keito Kumashiro, 18 anni, attaccante. Arriva dal Roasso Kumamoto, squadra della seconda divisione nipponica, con la quale nell'ultimo campionato ha segnato 8 reti in 21 partite. Kumashiro ha esordito nella nazionale giapponese Under 16 all'età di 14 anni, giocando sei partite (segnando tre gol).

Il direttore sportivo dell'Eintracht, Timmo Hardung, ha dichiarato al sito ufficiale del club: "Con Keito Kumashiro, acquisiamo un attaccante di grande talento che ha già maturato esperienza nel calcio professionistico in giovane età. Il passo verso l'Europa e la Bundesliga è importante, motivo per cui l'attenzione iniziale sarà rivolta allo sviluppo e all'adattamento di questo giocatore".

Il mercato giapponese si conferma estremamente interessante per la Bundesliga. In questa stagione si contano 10 giocatori dal Paese del Sol Levante: solo Francia, Austria, Danimarca, Svizzera e Belgio hanno più rappresentanti.

