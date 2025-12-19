Echeverri bocciato dal Bayer Leverkusen. Hjulmand: "Tornerà al Man City"

Claudio Echeverri è stato ufficialmente bocciato dal Bayer Leverkusen e farà ritorno al Manchester City. A darne conferma il tecnico delle "aspirine", Kasper Hjulmand . Il tecnico danese ha preso parola in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Bundesliga contro il Lipsia. Confermando che la separazione può considerarsi tale già da oggi: "Abbiamo un accordo con il Manchester City per il suo ritorno. Ecco perché non è convocato per questa partita. Abbiamo preso questa decisione negli ultimi giorni".

Notizia che non sorprende troppo, poiché nell'aria da tempo. L'argentino non è riuscito ad adattarsi in Germania e non ha trovato abbastanza minutaggio. Hjulmand ha aggiunto sulal questione: "Claudio è un giocatore eccezionale. Ho molta fiducia in lui e nel suo sviluppo. È giovane, molto, molto giovane, e un buon giocatore. Ma abbiamo molti giocatori in quel ruolo. È molto difficile schierare tutti i giocatori nella posizione numero 10".

Tra i problemi riscontrati da Echeverri, quello di essere arrivato completamente fuori forma a Leverkusen, pertanto indietro rispetto al resto del gruppo oltre alla grande concorrenza. Inoltre, pur avendo avuto molta libertà di esprimere il proprio talento, Echeverri ha palesato alcune difficoltà a livello tattico. 19 anni, l'argentino chiude con 11 presenze, 3 delle quali da titolare, e zero reti.