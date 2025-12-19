Kane e il tedesco: "Sto ancora cercando di impararlo. I miei figli sono più avanti"

Harry Kane ha rilasciato un'intervista a Sky, parlando dei suoi obiettivi personali. Il centravanti inglese è fin qui grande protagonista al Bayern, dove vi è arrivato nel 2023. In questa prima parte della sua terza stagione è già a 32 reti in 29 partite. Ecco le sue parole:

"Abbiamo l'ambizione di vincere tutto quest'anno e lo dimostra come abbiamo iniziato la stagione. A livello personale invece voglio continuare ad aiutare la squadra come sto facendo, segnando. Nella mia carriera non avevo mai iniziato così bene e questo mi dimostra che posso ancora crescere e migliorare. Varrà lo stesso per il 2026 dove ci sarà il Mondiale e sarà un anno molto importante con l'opportunità di scrivere la storia".

Su Kompany

"Ho parlato tante volte del boss e di quanto io lo apprezzi, sia come allenatore che come persona. Ha definito degli standard che si aspetta dai giocatori durante gli allenamenti ma anche nelle trasferte. Penso che siano molto importanti perché così si costruisce la mentalità e un ambiente vincente".

Sugli obiettivi personali

"Il mio più grande sogno è vincere la Champions League".

Sulle difficoltà col tedesco

"Sto ancora cercando di imparare il tedesco, di sicuro i miei figli sono molto più avanti di me. Prendo tre lezioni alla settimana, sessioni brevi con gli insegnanti che abbiamo qui. Sto iniziando a capirlo un po' di più e quando ascolto gli altri giocatori colgo più cose, ma non lo parlo ancora. Spero che a fine stagione possa essere in grado di avere conversazioni brevi con i giornalisti. È davvero difficile, ma ci sto provando".