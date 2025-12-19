Il business a tutti i costi: gli USA mettono a pagamento anche le fan zone per i Mondiali

Anche le fan zone saranno a pagamento. Così hanno deciso in New Jersey e a New York in vista dei Mondiali che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio. Per chi vorrà entrare nello spazio adibito nel Liberty State Park a Jersey City dovrà pagare 10 dollari, equivalenti al cambio attuale a 8.50 euro. Prezzo che può salire a 12.50 dollari (10.60 euro) sulla piattaforma di rivendita Ticketmaster. La conferma arriva dalla pagina Instagram della FIFA.

La decisione ha inevitabilmente scatenato reazioni indignate da parte dei tifosi, considerando che da sempre le fan zone sono state gratuite. Polemiche che si aggiungono a quelle del caro biglietti e del caro parcheggi. La FIFA di recente ha tentato di placare la rabbia per il prezzo dei biglietti delle partite offrendo il 10% dei posti assegnati a ciascuna nazione per 60 euro.