La Nigeria denuncia la RD del Congo alla FIFA: "Doppia nazionalità vietata dalle leggi congolesi"

© foto di Insidefoto/Image Sport
Gaetano Mocciaro
ieri alle 15:11Calcio estero
La Federcalcio nigeriana (NFF) ha presentato reclamo ufficiale alla FIFA nei confronti della Repubblica Democratica del Congo. La NFF ritiene che la selezione congolese si sia qualificata in modo improprio ai playoff inter-zona per andare ai Mondiali. Questo perché la RD del Congo avrebbe utilizzato nove giocatori non idonei.

Riportiamo le parole del segretario generale della NFF, Mohammed Sanusi, alla stampa nigeriana: La FIFA è stata ingannata. La doppia nazionalità non è consentita dalle regole congolesi. Ce ne sono così tanti con passaporti europei. Le regole sono molto chiare. Non possiamo ancora commentare, ma abbiamo presentato un reclamo alla FIFA. Consideriamo questa una violazione delle regole".

Secondo la legge congolese, la doppia cittadinanza è vietata. I giocatori devono quindi rinunciare alla cittadinanza europea prima di poter acquisire quella congolese. Secondo la legge congolese, la doppia cittadinanza è vietata. I giocatori devono quindi rinunciare alla cittadinanza europea prima di poter acquisire quella congolese. Tuttavia la FIFA non vieta la doppia cittadinanza nei suoi regolamenti e questo potrebbe giocare in favore della RD del Congo. Si attende un responso da parte della massima istituzione calcistica.

Ricordiamo che la Repubblica Democratica del Congo ha battuto ai rigori la Nigeria nei playoff africani e che a marzo giocherà in Messico lo spareggio per andare ai Mondiali contro la vincente di Nuova Caledonia-Giamaica.

