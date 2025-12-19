Guardiola: "Niente discorsi sul mio futuro, Sono qui, quel che succederà chi lo sa"

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il West Ham. Il tecnico catalano è stato incalzato sul suo futuro, con le voci circolate negli ultimi giorni che vedrebbero Enzo Maresca al suo posto:

"Negli ultimi tre o quattro anni, in certi periodi, mi è stata posta questa domanda (se lascerà il Man City, ndr). Prima o poi, non lo so, a 75 o 76 anni, lascerò il Manchester City. Capisco questa domanda quando ho la fine del contratto, ma mi restano 18 mesi. Sono così felice, felice ed emozionato per lo sviluppo della squadra e per essere lì. Ma questa domanda si pone in ogni singola stagione, in certi momenti. Sto bene. Io e il club siamo incredibilmente uniti per quanto riguarda le decisioni che dobbiamo prendere e quello che succederà, succederà".

Ancora Guardiola sul suo futuro

"Non ci sono discussioni. Fine dell'argomento. Avevo detto che nella mia seconda o terza stagione qui non sarei rimasto per sempre. Ma non ci sono discussioni. Certo che il club deve essere preparato a tutto, per i giocatori, per i CEO. Tranne i proprietari, a meno che non decidano di vendere il club, cosa che non credo accadrà, gli altri devono essere preparati".

Guardiola al City anche la prossima stagione?

"Ho risposto a questa domanda nelle due domande precedenti. Sono qui. Cosa succederà, chi lo sa? Anche se ho un contratto di 10 anni o di sei mesi, il calcio cambia molto. Ora mi concentro sul West Ham e andrò via per qualche giorno con mio padre. Tutto qui. Poi tornerò per il Nottingham, il Sunderland, il Chelsea, il Brighton e tutte le partite che ci aspettano".