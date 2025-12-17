Ufficiale
Messi-Suarez in coppia anche nel 2026: il Pistolero rinnova con l'Inter Miami
Luis Suarez non lascia, ma proseguirà la sua carriera all'Inter Miami. Il club statunitense, fresco vincitore della MLS, ha annunciato attraverso i propri canali social il nuovo accordo con l'uruguayano, che giocherà assieme a Lionel Messi per tutta la stagione 2026.
38 anni, il Pistolero nelle sue due annate in Florida ha raccolto 87 presenze, segnando 42 reti. "All in, one more time" è il commento del club nell'annunciare il rinnovo.
